Лондон продлит визы тем, кто не смог покинуть Великобританию из-за пандемии

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Великобритания продлит сроки виз гражданам других государств, которые не смогли покинуть королевство по причинам, связанным с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник в Telegram-канале британского посольства в Москве.

"В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 Великобритания продлевает визы для граждан других государств, которые не могут покинуть Великобританию до истечения срока действия их виз. Причины могут включать в себя невозможность вернуться в родное государство из-за прекращения авиасообщения или закрытия границ или необходимость самоизоляции в Великобритании", - указано в тексте.

В посольстве подчеркнули, что данная схема распространяется только на тех, у кого срок действия визы закончился после 24 января 2020 года, и они не могут покинуть страну именно по указанным причинам.

"Визы продлеваются до 31 мая 2020 года. Временно упрощается процесс "переключения" между некоторыми категориями долгосрочных виз. Например, не покидая Великобританию, можно будет сменить визу студента на рабочую визу. Иностранные граждане, у которых истекает или истек срок действия визы, должны связаться с визовой и иммиграционной службой Великобритании по электронной почте", - пояснили в диппредставительстве.