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Распространение коронавируса нового типа

Президент Гарвардского университета заразился коронавирусом

Лоуренс Бэкоу сообщил, что его жена Адель тоже заразилась

НЬЮ-ЙОРК, 24 марта. /ТАСС/. Президент Гарвардского университета Лоуренс Бэкоу и его супруга заразились новым коронавирусом. Об этом говорится в его заявлении, опубликованном во вторник на сайте учебного заведения.

По словам Бэкоу, проведенный в понедельник тест на коронавирус "дал положительный результат". Президент университета отметил, что ни он, ни его супруга Адель "не знают, как заразились". Они, как подчеркнул Бэкоу, с 14 марта ограничили контакты с другими людьми и работали из дома.

Студенты Гарвардского университета ранее в этом месяце из-за вируса перешли на дистанционную форму обучения.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали около 50 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли не менее 600 человек.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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