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Распространение коронавируса нового типа

В ВОЗ заявили, что почти 373 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

За сутки о выявлении коронавируса сообщили четыре новых страны и территории

ЖЕНЕВА, 24 марта. /ТАСС/. В общей сложности 372 757 заразившихся коронавирусом и 16 231 умерших было зарегистрировано в мире по состоянию на 10 часов утра по женевскому времени (12:00 мск) 24 марта. Об этом сообщила во вторник в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось почти на 40 тыс. человек, число летальных исходов выросло на 1722. Больше всего заболевших и умерших отмечено в европейском регионе - 195 511 и 10 189 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 20 087, а умерших - на 1447.

На втором месте - Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. В нем по состоянию на 24 марта зафиксировано 96 580 заболевших и 3502 летальных исхода. Третью позицию занимают Южная и Северная Америка, где коронавирусом заразились в общей сложности 49 444 человека и 12 428 умерли.

За сутки о выявлении коронавируса сообщили четыре новых страны и территории.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана ВОЗ пандемией.

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Распространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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