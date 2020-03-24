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Распространение коронавируса нового типа

В Башкортостане выявили новый случай заражения коронавирусом

Всего в регионе четверо заболевших, они находятся в стабильном состоянии

ТАСС, 24 марта. Количество зараженных коронавирусом в Республике Башкортостан достигло четырех человек. О новом случае вечером во вторник сообщил вице-премьер правительства республики Андрей Назаров.

"Заседание президиума правительства Башкортостана начали сегодня с новости о выявлении на территории республики троих заболевших COVID-19. Правда, теперь уже четверо. Состояние их стабильное. Они надежно изолированы", - написал Назаров в Facebook.

Ранее сообщалось о трех выявленных случаях заражения в Башкирии. Известно, что двое из зараженных в начале марта вернулись из Европы, один часто бывал в Москве. Назаров отметил, что установлен круг контактировавших с ними людей.

Во вторник в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией заявили об увеличении в России числа случаев заражения на 57 за последние сутки, до 495.

Теги
РоссияБашкортостанРаспространение коронавируса нового типа
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