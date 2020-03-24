Посол ФРГ: Германия признает преступления против советских военнопленных

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Германия после Второй мировой войны сделала все возможное, чтобы признать совершенные нацистским режимом военные преступления, в том числе преступления по отношению к военнопленным. Об этом заявил посол ФРГ в РФ Геза Андреас фон Гайр в интервью телеканалу "Звезда", видеозапись которого размещена во вторник на сайте вещателя.

"После окончания Второй мировой войны и нацистской диктатуры [Германия] сделала все со своей стороны, чтобы признать военные преступления, совершенные по отношению к СССР и другим государствам, нашим соседям, в такой степени, что и преступления по отношению к военнопленным тоже признаны нами", - сказал он.

Посол ФРГ также отметил нынешний уровень сотрудничества между российскими и германскими историками и архивариусами, несмотря на разногласия между странами по некоторым вопросам актуальной повестки. "Я думаю, это важно, чтобы эта область [исторических исследований] была насколько возможно изъята из-под влияния актуальной тематики, так как речь идет об определенных исторических глубинах, которые должны быть достигнуты учеными, которые должны рассматривать архивные материалы объективно. Поэтому хорошо бы, чтобы это оставляли в стороне от актуальной политики", - добавил он.