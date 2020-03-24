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В Северной Осетии дважды в день проводят мониторинг цен на продукты и лекарства

Как сообщил глава региона Вячеслав Битаров, есть дефицит медицинских масок, но ведется активная работа по их приобретению

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 марта. /ТАСС/. Мониторинг цен на продукты и медикаменты дважды в день проводится в Северной Осетии во избежание роста цен из-за сложившейся ситуации с распространением коронавируса. Об этом во вторник сообщил глава региона Вячеслав Битаров.

"Обращаю ваше внимание на то, что прекратился ажиотажный спрос на ряд товаров. Два раза в день осуществляется мониторинг торговой сети, в нашей республике аналогичные действия предприняты и в аптеках. В Северной Осетии в наличии все продукты питания и необходимые лекарственные препараты. Есть дефицит медицинских масок, но ведется активная работа по их приобретению, скоро они появятся в наших аптеках", - отметил Битаров в Instagram.

Глава республики обратился к жителям с просьбой строго соблюдать действующие на территории региона ограничения, в том числе минимизировать социальные контакты. Он напомнил, что с 18 марта в Северной Осетии действует режим повышенной готовности, запрещены массовые мероприятия, приостановлена работа образовательных организаций. В больницах и учреждениях соцзащиты введен карантин.

"В круглосуточном режиме работает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Ежесуточно я получаю доклад о том, как складывается ситуация. Цель всех наших действий - это здоровье и благополучие людей. И сегодня нам нужна собранность и предельная концентрация сил", - заключил Битаров.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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