Совет Думы обсудит поправки об усилении уголовной ответственности за нарушение карантина

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совет Госдумы на внеочередном заседании в среду рассмотрит поправки в Уголовный кодекс (УК) РФ, ужесточающие ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Авторами инициативы выступили спикер нижней палаты Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Согласно действующей редакции ст. 236 УК РФ, нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, наказывается штрафом в размере до 80 тыс. рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами до одного года, либо ограничением свободы на тот же срок. При этом то же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, предусматривает ответственность в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ от шести месяцев до двух лет, либо принудительных работ до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Поправками вводится новый квалифицирующий признак - смерть двух и более лиц. В случае таких последствий виновному грозит лишение свободы сроком уже до семи лет. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, "повлекшее по неосторожности смерть человека либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массовых заболеваний", предлагается наказывать штрафом в размере до 2 млн рублей либо ограничением свободы на срок до пяти лет.

Многократно повышается и размер штрафов. Если нарушение повлечет за собой по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, предусматривается штраф от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей либо ограничение свободы на срок до трех лет.

Как следует из повестки Совета Госдумы, срок представления отзывов, предложений и замечаний на законопроект предлагается установить 26 марта. Госдума может рассмотреть документ на ближайшем пленарном заседании 31 марта.

Во вторник Володин провел совещание с участием Крашенинникова и экспертов правового управления Госдумы, на котором обсуждалась подготовка указанных поправок. Председатель нижней палаты не исключил еще одного дополнительного заседания Совета Думы 26 марта, посвященного поддержке россиян, попавших в сложную экономическую ситуацию в связи с распространением коронавируса.