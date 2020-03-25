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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: еще у одного депутата Рады выявили новый коронавирус

Инфицированным оказался внефракционный депутат Сергей Рудык

КИЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Внефракционный депутат Верховной рады Сергей Рудык заразился новым коронавирусом. Об этом сообщила в эфире украинского "4-го канала" его коллега Виктория Гриб.

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"Мне позвонили. Врач представилась и сказала, что у моего коллеги Сергея Рудыка, который в Верховной раде сидит передо мной, подтвердился тест на коронавирус", - сказала она. По информации украинского издания "Страна", в настоящее время заразились или находятся под подозрением заражения не менее пяти парламентариев. Отмечается, что инфицированные депутаты в последнее время достаточно активно контактировали с коллегами по парламенту, поэтому число заболевших может увеличиться.

Ряд депутатов в качестве профилактики пошли на так называемую самоизоляцию, поэтому планировавшееся ранее внеочередное заседание Рады (предположительно в четверг) может не состояться. "Заседания Рады в четверг не будет. Предварительно его перенесли на субботу", - сообщило издание со ссылкой на информацию от президентской фракции "Слуга народа".

В то же время число случаев выявления случаев нового коронавируса на Украине растет, официально по состоянию на вторник - 97 заболевших, из них три скончались. На этом фоне в городах и регионах страны усиливают карантинный режим: власти Киева решили ввести обязательное ношение масок во всех административных и производственных помещениях, а также а общественном транспорте. Ранее столичным магазинам и аптекам было предписано обеспечить нахождение не более 1 покупателя на 10 кв. м. площади, запрещено пользоваться детскими и спортивными площадками. В Днепре вслед за Киевом было решено с 26 марта перевозить в общественном транспорте лишь сотрудников предприятий, которые обеспечивают критически важные сферы жизни города, и только при наличии спецпропусков.

Тем временем глава МВД Украины Арсен Аваков заявил во вторник, что не видит необходимости вводить чрезвычайное положение в стране из-за распространения коронавируса. По его мнению, это может быть только крайней мерой.

На Украине в связи с пандемией коронавируса введен карантин с 17 марта по 3 апреля. В рамках карантинных мер на всей территории страны закрыты торговые центры, кафе, рестораны, спортзалы и другие заведения сферы развлечений и услуг. В Киеве, а также Киевской, Житомирской, Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и Львовской областях введен режим чрезвычайной ситуации.

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