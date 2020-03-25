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Распространение коронавируса нового типа

В Ливии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом нового типа

В Ливии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом нового типа - Рейтер.

Теги
ЛивияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
В Москве утвердили алгоритм лечения COVID-19 на дому
В частности, пациент остается дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия
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