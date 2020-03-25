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Распространение коронавируса нового типа

Власти Парагвая полностью закроют границу из-за коронавируса

Число заболевших в стране достигло 27 человек, двое умерли

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 марта. /ТАСС/. Власти Парагвая приняли решение с 25 по 29 марта закрыть все пограничные пункты, в том числе для въезда граждан страны, из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщил во вторник министр внутренних дел Эуклидес Асеведо.

"Было принято решение о полном закрытии границ и аэропортов, чтобы в качестве временной меры не допустить въезда людей, следующих из-за рубежа, за исключением товаров и продуктов, необходимых для снабжения и торговли", - приводит его слова газета Ultima Hora.

Как пояснил Асеведо, граждане страны, которые хотят вернуться в Парагвай, будут временно размещены в приграничных зонах. "Мы просим понимания со стороны граждан и понимаем беспокойство семей, у которых родственники находятся за границей, но мы считаем, что право на жизнь превыше любого другого права", - добавил он.

Власти Парагвая подтвердили первый случай заражения коронавирусом в стране 7 марта. К настоящему моменту число заболевших достигло 27 человек, двое умерли.

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ПарагвайРаспространение коронавируса нового типа
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