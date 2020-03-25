У посольства РФ в Канаде нет данных о заразившихся коронавирусом россиянах

ОТТАВА, 25 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Канаде не получало данных о заражении российских граждан, которые находятся сейчас в этой стране, новым коронавирусом. Об этом во вторник корреспонденту ТАСС сообщили в дипмиссии РФ в Оттаве.

"В посольство России информации от официальных властей Канады или заявлений от российских граждан о заразившихся коронавирусом россиянах на данный момент не поступало. Мы держим этот вопрос на контроле", - заявили в дипмиссии. В посольстве также сообщили, что пока к ним не обращались российские граждане за содействием в возвращении в Россию из Канады в связи с пандемией коронавируса.

Российское посольство в Оттаве и консульский отдел продолжают работать в штатном режиме. "В зданиях соблюдаются все необходимые эпидемиологические предосторожности. Сотрудники проинформированы о том, как можно предотвратить заражение коронавирусом", - добавил собеседник агентства.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, на данный момент заболели уже более 2 тыс. человек, 24 из них умерли. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта. Более половины канадских провинций ввели на своей территории режим чрезвычайного положения. В этих регионах закрыты все публичные места, не работают школы и детские сады, а людям рекомендовано не собираться группами и без особой необходимости не выходить на улицу.