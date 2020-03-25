В Белом доме назвали воодушевляющими данные из Италии о ситуации с коронавирусом

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Воодушевляющая информация поступает из Италии о снижении количества летальных исходов после заражения новым коронавирусом и зафиксированных случаев заболевания. Об этом заявила во вторник на брифинге для журналистов координатор Белого дома по борьбе с распространением инфекции Дебора Биркс.

"Воодушевляющие результаты приходят из Италии", - сказала она.

При этом координатор подчеркнула, что зарегистрированное число случаев заражения на территории Соединенных Штатов будет в ближайшее время увеличиваться из-за активизации обследований на предмет наличия инфекции. "Рекордными темпами мы продолжаем ускорять [в стране] тестирование [на наличие коронавируса]", - отметила Биркс. По ее словам, в США "число новых случаев будет расти" в связи с тем, что власти работают над увеличением количества обследований.