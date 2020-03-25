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Распространение коронавируса нового типа

Пятнадцатый самолет ВКС России вылетел в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом

Транспортники перебросили туда уже около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский в Италию с российскими военнослужащими и техникой на борту для оказания помощи в борьбе в коронавирусом. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

По информации ведомства, сейчас идет подготовка к перемещению военной техники в город Бергамо, с которого российские военные вирусологи и эпидемиологи начнут работу в Италии. Северный город Бергамо (область Ломбардия) стал одним из эпицентров вспышки вызываемого коронавирусом заболевания, где выявлено одно из рекордных по стране число инфицированных и умерших.

"Пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома Чкаловский (Московская область) для доставки специального имущества и средств для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии Пратика-ди-Маре (30 километров юго-западнее Рима, Италия). <...> В настоящее время российские военные совместно с итальянскими коллегами осуществляют подготовку к перемещению специальной военной техники и оборудования в назначенный район (Бергамо - прим. ТАСС) и согласование маршрутов движения", - проинформировали в Минобороны.

В министерстве добавили, что ВКС России продолжают операцию по переброске российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии.

В субботу президент РФ Владимир Путин позвонил премьер-министру Италии Джузеппе Конте. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. Вечером того же дня в военном ведомстве сообщили, что для переброски специалистов и оборудования на аэродроме Чкаловский по приказу министра обороны Сергея Шойгу будет сформована группировка из девяти самолетов Ил-76.

В понедельник утром в российском военном ведомстве сообщили, что транспортники перебросили в Италию около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом.

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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