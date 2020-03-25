Порядка 380 россиян вылетели на родину из Нью-Дели самолетом "Аэрофлота"

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 марта. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Около 380 российских граждан, которые не могли вернуться из Индии из-за вспышки нового коронавируса, вылетели в среду в Россию на самолете "Аэрофлота" в 05:50 по местному времени (03:20 мск). Как сообщил корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в Индии Андрей Федоров, на борт не смогли попасть 33 человека, поскольку мест уже не было.

"Вылетели 382 человека. В их числе есть и граждане Белоруссии. Пока 33 человека остались, просто потому, что не хватило мест. Еще, по нашей информации, около 180 человек могут находиться в делийском консульском округе. Будем прорабатывать вопрос о возвращении оставшихся граждан на родину", - сказал Федоров.

Россияне стали собираться в аэропорту им. Индиры Ганди с вечера вторника. У многих были билеты на другие дни. Некоторые сообщали, что ранее имели билет на 25 марта, однако, когда 19 марта индийские власти сообщили об отмене всех авиарейсов с 22 до 31 марта включительно, они поменяли билеты на апрель.

"Мы были во Вриндаване, узнали, что будет такой рейс на сайте российского посольства, и сразу отправились сюда. Мы смогли доехать только благодаря тому, что посольство разместило в соцсетях бумагу, чтобы полиция пропускала россиян на этот рейс. Иначе полицейские нас бы не пропустили в Нью-Дели", - рассказал молодой человек, представившийся как Виталий.

"Мы шли четыре часа пешком до аэропорта Нью-Дели. Ведь в городе не ходят такси и не работает общественный транспорт. Мы рады, что вылетаем домой", - сказала корр. ТАСС женщина, представившаяся Зоей.

"Мы были в Гоа, вылетали в Индию, когда уже начиналась эпидемия коронавируса. И я жалею, что мы тогда не прислушались к предупреждениям и решили полететь сюда, - никакого отдыха не получилось. Сейчас в Гоа купаться запретили, ничего не работает. Поэтому, когда через соцсети мы узнали, что будет такой рейс, вчера отправились в Дели, остановились у знакомых. Успели, потому что вчера еще летали внутренние самолеты по Индии, со среды и они уже не будут летать", - рассказала Зоя.

В аэропорту собрались три группы застрявших туристов: те, кто имел на руках билеты на 25 число или переоформленные на эту дату, те, кто имел билеты на другие даты, и те, у кого вообще не было билетов. Улетели все те, кому хватило мест.

По оценкам российской стороны, в Индии могут находиться порядка 10 тыс. россиян, большая часть - около 7 тыс. - в курортном штате Гоа.

Строгие меры

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил во вторник о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающего закрытие границ между регионами страны. Премьер призвал граждан страны не покидать свои дома и уточнил, что строгая изоляция "будет продолжаться в течение трех недель", поскольку 21 день - это срок инкубационного периода коронавируса.

При этом в Индии с минувшей недели остановлено движение пассажирских поездов, работа метро, не ходят автобусы дальнего следования. Отменены международные авиарейсы, не разрешен заход в индийские порты круизных судов. Закрыты рынки, торговые центры, кинотеатры, школы, колледжи, спортзалы и фитнес-центры. Также закрыты индуистские, буддистские и джайнские храмы, сикхские гурдвары, мечети и христианские церкви. Отменены все массовые мероприятия, многие регионы запретили собираться группой более пяти человек.

Остаются открытыми медицинские учреждения, аптеки, продуктовые магазины, овощные и молочные лавки, булочные, работает связь, также продолжают работу городские дежурные службы.

По информации министерства здравоохранения и благополучия семьи, число случаев инфицирования в Индии составило 519 (476 индийцев и 43 иностранца). Из этого числа 40 пациентов выздоровели, 10 индийских граждан умерли. В настоящее время в больницах остаются 469 пациентов.