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Распространение коронавируса нового типа

В Канаде за сутки число инфицированных коронавирусом выросло на 300

Более половины канадских провинций ввели на своей территории режим чрезвычайного положения

ОТТАВА, 25 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде за сутки резко выросло с 1646 до 1959 человек, при этом еще 833 человека подозреваются на наличие заболевания. Об этом сообщил во вторник Минздрав.

Случаи заражения выявлены в 12 из 13 регионов Канады. Больше всего инфицированных в провинциях Британская Колумбия и Онтарио - 617 и 588 человек соответственно. Кроме того, предварительный диагноз на коронавирус поставлен 792 жителям трех канадских провинций. В случае подтверждения этих данных национальной лабораторией Канады число заболевших в стране превысит 2,7 тыс. человек.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, на данный момент 27 заболевших умерли. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта.

Среди заразившихся - супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи, которая находится на домашнем карантине. Глава канадского правительства не болен, но также находится дома в самоизоляции, а все вопросы решает по телефону.

Более половины канадских провинций ввели на своей территории режим чрезвычайного положения. 21 марта Трюдо не исключил введения режима ЧС по всей стране.

Теги
КанадаТрюдо, ДжастинРаспространение коронавируса нового типа
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