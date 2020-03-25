В Канаде за сутки число инфицированных коронавирусом выросло на 300

ОТТАВА, 25 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Канаде за сутки резко выросло с 1646 до 1959 человек, при этом еще 833 человека подозреваются на наличие заболевания. Об этом сообщил во вторник Минздрав.

Случаи заражения выявлены в 12 из 13 регионов Канады. Больше всего инфицированных в провинциях Британская Колумбия и Онтарио - 617 и 588 человек соответственно. Кроме того, предварительный диагноз на коронавирус поставлен 792 жителям трех канадских провинций. В случае подтверждения этих данных национальной лабораторией Канады число заболевших в стране превысит 2,7 тыс. человек.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, на данный момент 27 заболевших умерли. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта.

Среди заразившихся - супруга премьер-министра Канады Джастина Трюдо Софи, которая находится на домашнем карантине. Глава канадского правительства не болен, но также находится дома в самоизоляции, а все вопросы решает по телефону.

Более половины канадских провинций ввели на своей территории режим чрезвычайного положения. 21 марта Трюдо не исключил введения режима ЧС по всей стране.