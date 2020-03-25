СМИ: в Ванкувере ввели штрафы до $34,5 тыс. за нарушение режима ЧС по коронавирусу

ОТТАВА, 25 марта. /ТАСС/. Власти канадского Ванкувера ввели систему штрафов для тех, кто нарушает установленный в провинции Британская Колумбия режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщил телеканал CTV.

Предполагается, что максимальное наказание для владельцев предприятий сферы услуг, которые продолжают работать в Ванкувере вопреки запрету, может составить до 50 тыс. канадских долларов ($34,5 тыс. США). Для частных лиц максимальный штраф предусмотрен в размере 1 тыс. долларов (около $700). Все штрафы можно будет оспорить в суде.

При этом власти пока не готовы штрафовать тех, кто без особой надобности выходит на улицы, несмотря на просьбы мэрии оставаться дома.

О намерении города ввести такие штрафы сообщил в воскресенье мэр Ванкувера Кеннеди Стюарт. Он был возмущен тем, что, несмотря на установленные режимом ЧС запреты, многие жители Ванкувера ими пренебрегают. В частности, горожане продолжают собираться большими группами на игровых площадках, устраивают вечеринки с большим числом гостей. Кроме того, часть кафе, ресторанов и других малых предприятий сферы услуг продолжают работать.

Более половины канадских провинций уже ввели на своей территории режим чрезвычайного положения. В этих регионах закрыты все публичные места, не работают школы и детские сады, а людям рекомендовано без особой необходимости не выходить на улицу. 21 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо не исключил введения режима ЧС по всей стране.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, на данный момент заразились уже 2 тыс. человек, 27 заболевших умерли. Больше всего случаев заражения в провинциях Британская Колумбия и Онтарио - 617 и 588 человек соответственно.