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Распространение коронавируса нового типа

Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В городе начал работать оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации

ВЛАДИВОСТОК, 25 марта. /ТАСС/. Власти Владивостока ввели в городе режим повышенной готовности для предупреждения распространения нового типа коронавируса, который накануне был подтвержден у двоих жителей Приморья. Об этом сообщает в среду пресс-служба мэрии.

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"В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции во Владивостоке ввели режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал глава дальневосточной столицы Олег Гуменюк. В связи с введением режима повышенной готовности во Владивостоке начал работу оперативный штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. Все службы приведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ближайшее время начнут работу изоляционные пункты для граждан с подозрением на коронавирус. Власти подыскивают подходящие помещения. В общественном транспорте города проводят дезинфекцию. Аналогичные мероприятия проходят в детских садах, школах, общественных местах.

Во вторник власти края сообщили о первых двух подтвержденных случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье. Оба заболевших вернулись из заграничных поездок, они находятся в инфекционной больнице во Владивостоке под наблюдением врачей. Состояние обоих удовлетворительное, заболевание протекает в легкой форме.

Теги
РоссияПриморский крайРаспространение коронавируса нового типа
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