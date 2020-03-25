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Распространение коронавируса нового типа
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Количество инфицированных коронавирусом в Якутии увеличилось до 10

Среди них - вернувшаяся из США девушка, работник ЯТЭК и предприниматель

ЯКУТСК, 25 марта. /ТАСС/. Число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Якутии увеличилось до 10, сообщил на брифинге в среду глава Якутии Айсен Николаев.

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Ранее в Якутии были подтверждены семь случаев заражения COVID-19, все инфицированные, как сообщалось, являются сотрудниками Якутской топливно-энергетической компании (ПАО ЯТЭК).

"Сегодня официально в республике не семь, а десять заболевших коронавирусной инфекцией. Это девушка, которая вернулась из Соединенных Штатов Америки, также один работник ЯТЭК и один из тех предпринимателей, которые контактировали с руководством ЯТЭК", - сказал Николаев, отметив, что лица, имевшие с ними контакт, выявлены.

Николаев отметил, что на территории Якутии до окончания карантинных мероприятий введен запрет на деятельность развлекательных центров для детей, детских комнат отдыха, игровых пунктов на местах общественного питания в торгово-развлекательных центрах, рынках. Также подписан указ о мерах поддержки бизнеса в регионе на период действия режима повышенной готовности. Так, малый и средний бизнес будут временно освобождены от ряда налогов, им дадут отсрочку по аренде государственного имущества и жилищно-коммунальным услугам. Как сообщил Николаев на своем официальном аккаунте в Instagram, выпадающие доходы местных бюджетов будут компенсированы из государственного бюджета.

С 17 марта указом главы региона введены режим повышенной готовности и меры по противодействию распространения коронавируса нового типа. Согласно этому документу, до 10 апреля запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с числом участников более 50. Школьникам продлили каникулы до 27 марта с последующим переходом на дистанционное обучение, вузы и средние специальные учебные заведения уже находятся на таком обучении. Также с 25 марта властями региона введен режим самоизоляции среди жителей старше 65 лет в городских округах Якутска и Жатая (находится примерно в 20 км от Якутска).

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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