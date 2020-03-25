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Распространение коронавируса нового типа

В Китае за сутки зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусом

Все эти заразившиеся люди прибыли из-за рубежа

ПЕКИН, 25 марта. /ТАСС/. Китай за 24 марта зафиксировал 47 новых случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Как сообщил в среду Государственный комитет по делам здравоохранения, все заразившиеся люди прибыли из-за рубежа.

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"В период с 00:00 до 24:00 24 марта в Китае было зафиксировано 47 завозных случаев заражения коронавирусом", - говорится в заявлении ведомства. Наибольшее количество было выявлено в Шанхае (19), Пекине (5) и провинции Гуандун (5).

Общее число завозных случаев инфицирования в стране выросло до 474. Во вторник официальный представитель МИД Гэн Шуан сообщил о том, что власти КНР за время эпидемии зафиксировали в общей сложности 427 завозных случаев: 380 у граждан Китая и 47 у иностранцев.

К настоящему времени от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 в Китае вылечились в общей сложности 73,7 тысячи человек, из них 491 пациент был выписан из медучреждений за минувшие сутки. Также за 24 марта в стране зафиксировано четыре новых летальных исхода. Общее число заболевших превысило 81,2 тысячи, около 3,3 тысячи умерли. В медучреждениях остаются 4,3 тыс. человек, из них порядка 1,4 тыс. находятся в тяжелом состоянии.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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