В Приморье соцвыплаты на приобретение жилья в 2020 году получат более четверти нуждающихся

ВЛАДИВОСТОК, 25 марта. /ТАСС/. Сертификаты на социальные выплаты для приобретения жилья в Приморье по программе "Молодая семья" в 2020 году получит 231 супружеская пара. Всего в регионе около 800 семей претендуют на получение этой меры соцподдержки, сообщили ТАСС в правительстве Приморского края.

"Сертификаты на социальные выплаты для приобретения жилья вручают молодым семьям в Приморье. Материальную поддержку в 2020 году получит 231 супружеская пара. Размер выплаты составляет 30% от расчетной стоимости квартир для молодоженов, у которых пока нет детей, и 35% для тех, кто уже воспитывает ребенка", - сообщается на сайте регионального правительства.

В пресс-службе регионального правительства ТАСС сообщили, что программа действует с 2013 года, за это время в Приморье выдано около 1800 сертификатов. Мера поддержки предоставляется в 24 муниципалитетах края. В 2020 году на реализацию программы по предоставлению сертификатов на социальные выплаты для приобретения жилья предусмотрено почти 295 млн рублей, в том числе более 104 млн рублей - из федерального, почти 107 млн рублей - из краевого, более 79 млн рублей - из местных бюджетов.

Сейчас цена за квадратный метр жилья во Владивостоке варьируется от 70 до 130 тыс. рублей в зависимости от близости к центру города. В конце января полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что рост цен на первичное жилье в Приморском крае может нивелировать эффект от снижения ставки на ипотеку под 2% по программе льготного кредитования молодых семей в регионе.

Целью программы "Молодая семья" и ее подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей Приморского края" является помощь семьям, которые признаны нуждающимися в жилье. Участвовать в программе могут состоящие в зарегистрированном браке или неполные семьи (молодой родитель, у которого один ребенок или более). Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет.