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Распространение коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Таиланде достигло 934

Власти за сутки зарегистрировали 107 новых случаев заражения

БАНГКОК, 25 марта. /ТАСС/. Власти Таиланда за сутки зарегистрировали 107 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные распространило в среду министерство здравоохранения королевства.

Таким образом, общее число подтвержденных в королевстве случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового типа, достигло 934, вылечились 70 человек. Также в стране зафиксированы четыре летальных исхода.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. С 22 марта все иностранные граждане, планирующие попасть в королевство, должны иметь при себе медицинскую справку, подтверждающую отсутствие коронавируса, а также страховой полис с покрытием от 100 тыс. долларов. В Бангкоке с 22 марта по 12 апреля закрыты торговые центры и рынки, исключение составляют супермаркеты и магазины, торгующие продуктами и товарами первой необходимости.

24 марта премьер-министр и министр обороны страны Прают Чан-Оча в телевизионном обращении к народу заявил, что о введении чрезвычайного положения в Таиланде в связи с распространением коронавируса будет объявлено 26 марта.

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ТаиландРаспространение коронавируса нового типа
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