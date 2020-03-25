В Москве вылечились заразившиеся коронавирусом пять человек

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Московские врачи вылечили от заболевания, вызванного коронавирусом, еще пятерых пациентов, всего выздоровели 14 человек. Об этом сообщила в среду заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

"За последние сутки на выписку из Коммунарки было направлено еще пять человек, которых мы вылечили от коронавируса. Среди выписавшихся нет пожилых людей. Все пациенты недавно посещали европейские страны", - сказала Ракова.

По ее словам, все выписанные пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получили необходимые рекомендации врачей. На данный момент всего в Москве вылечили 14 человек.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 495 случаев заражения. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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