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Распространение коронавируса нового типа

В Бурятии зарегистрировали первый случай с подозрением на наличие коронавируса

Точный диагноз будет известен через несколько суток

УЛАН-УДЭ, 25 марта. /ТАСС/. Власти Бурятии зарегистрировали первого человека с подозрением на наличие коронавируса нового типа. Анализы для подтверждения направили в лабораторию "Вектор" в Новосибирске. Об этом сообщается в среду на официальном сайте правительства Бурятии.

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"24 марта вечером в вирусологической лаборатории [на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия] дала предварительный положительный результат первая проба на коронавирус, анализы для проверки направлены в научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" города Новосибирск. В течение нескольких суток диагноз будет уточнен. Принят полный комплекс мер реагирования", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на 25 марта провели 1798 исследований у 1020 человек. В правительстве отметили, что санитарные врачи определяют людей, с которыми контактировал заболевший. Кроме того, проводится  проверка и организация предварительной самоизоляции.

На территории Бурятии ввели режим повышенной готовности, отменили массовые мероприятия с числом участников свыше 50. Как отметили в правительстве региона, подготовлена инфраструктура для оказания медицинской помощи пациентам, также тест-системами на выявление коронавируса нового типа лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии обеспечена в достаточном объеме.

Теги
РоссияБурятияРаспространение коронавируса нового типа
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