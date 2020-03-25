В Бурятии зарегистрировали первый случай с подозрением на наличие коронавируса

"24 марта вечером в вирусологической лаборатории [на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия] дала предварительный положительный результат первая проба на коронавирус, анализы для проверки направлены в научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" города Новосибирск. В течение нескольких суток диагноз будет уточнен. Принят полный комплекс мер реагирования", - говорится в сообщении.



Сообщается, что на 25 марта провели 1798 исследований у 1020 человек. В правительстве отметили, что санитарные врачи определяют людей, с которыми контактировал заболевший. Кроме того, проводится проверка и организация предварительной самоизоляции.



На территории Бурятии ввели режим повышенной готовности, отменили массовые мероприятия с числом участников свыше 50. Как отметили в правительстве региона, подготовлена инфраструктура для оказания медицинской помощи пациентам, также тест-системами на выявление коронавируса нового типа лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии обеспечена в достаточном объеме.