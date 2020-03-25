Рейсом "Аэрофлота" из Нью-Дели в Москву вылетели 408 россиян

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота" вылетел в среду из Нью-Дели в Москву с 408 россиянами на борту. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

"Рейс "Аэрофлота" SU571 Дели - Москва с 408 российскими гражданами вылетел из Дели в 05:08 мск. Расчет прибытия рейса SU571 Дели - Москва (Шереметьево Терминал D) в 11:06 мск", - указали в дипведомстве.

В связи с распространением коронавируса премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил во вторник о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающего закрытие границ между регионами страны. При этом в Индии с минувшей недели остановлено движение пассажирских поездов, работа метро, не ходят автобусы дальнего следования. Отменены международные авиарейсы, не разрешен заход в индийские порты круизных судов.

По информации министерства здравоохранения и благополучия семьи, число случаев инфицирования коронавирусом в Индии составило 519 (476 индийцев и 43 иностранца). Из этого числа 40 пациентов выздоровели, 10 индийских граждан умерли. В настоящее время в больницах остаются 469 пациентов.