{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Рейсом "Аэрофлота" из Нью-Дели в Москву вылетели 408 россиян

Ранее в Индии объявили о введении в стране режима строгой изоляции на 21 день

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Самолет "Аэрофлота" вылетел в среду из Нью-Дели в Москву с 408 россиянами на борту. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Рейс "Аэрофлота" SU571 Дели - Москва с 408 российскими гражданами вылетел из Дели в 05:08 мск. Расчет прибытия рейса SU571 Дели - Москва (Шереметьево Терминал D) в 11:06 мск", - указали в дипведомстве.

В связи с распространением коронавируса премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил во вторник о введении в стране с 25 марта режима строгой изоляции на 21 день, предусматривающего закрытие границ между регионами страны. При этом в Индии с минувшей недели остановлено движение пассажирских поездов, работа метро, не ходят автобусы дальнего следования. Отменены международные авиарейсы, не разрешен заход в индийские порты круизных судов.

По информации министерства здравоохранения и благополучия семьи, число случаев инфицирования коронавирусом в Индии составило 519 (476 индийцев и 43 иностранца). Из этого числа 40 пациентов выздоровели, 10 индийских граждан умерли. В настоящее время в больницах остаются 469 пациентов.

Теги
ИндияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Россияне доставлены с филиппинских островов в город Себу для дальнейшего вылета в Россию
В списке на вывоз с Филиппин 497 россиян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС