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75-летие Победы

Роскосмос опубликует фотографии городов воинской славы со спутников к 75-летию Победы

Проект станет своеобразным 45-дневным отсчетом перед Днем Победы

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Роскосмос в течение 45 дней будет публиковать снимки городов воинской славы, сделанные спутниками дистанционного зондирования Земли. Акция приурочена к 75-летию Победы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе госкорпорации.

"Специально для посетителей официального интернет-сайта Роскосмоса и подписчиков социальных сетей госкорпорации мы подготовили спутниковые снимки городов воинской славы, сделанные российской орбитальной группировкой дистанционного зондирования Земли", - сказали в пресс-службе, добавив, что проект станет своеобразным 45-дневным отсчетом перед Днем Победы.

В России 45 городов воинской славы, среди которых Псков, Можайск, Дмитров, Кронштадт, Курск и другие. Это почетное звание присваивается за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города, в борьбе за свободу и независимость Отечества.

Ранее Роскосмос запустил акцию "Бессмертный полк на МКС". Данные о родственниках ее участников будут отправлены на Международную космическую станцию в апреле. Для этого нужно отправить информацию о родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне, и их фотографию в личном сообщении сообществу "Роскосмос" в "ВКонтакте". Затем придет подтверждение участия, которое нужно будет разместить на своей странице, пояснили в пресс-службе.

Теги
Россия75-летие Победы
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