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Распространение коронавируса нового типа

Коронавирус подтвердился у еще одного жителя Ставрополья

Всего в регионе зафиксировано два случая заражения новым коронавирусом

ПЯТИГОРСК, 25 марта. /ТАСС/. Еще один случай заражения коронавирусом подтвержден на Ставрополье, сообщил в среду губернатор Владимир Владимиров.

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Ранее в регионе был зафиксирован один подтвержденный диагноз.

"Мы получили результаты исследований из новосибирского центра вирусологии "Вектор". Из 11 человек, у которых были подозрения на заражение, пришло 10 результатов анализов. Из них коронавирусная инфекция подтвердилась у одного человека. Девять человек точно не больны коронавирусом", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По словам губернатора, сейчас ожидаются результаты еще одного теста. "Сразу же вам о нем сообщу. На сегодня официальное число заболевших в Ставропольском крае - два человека. С учетом первой пациентки, о которой уже сообщалось", - написал Владимиров.

Он добавил, что в Новосибирск была отправлена еще одна подозрительная проба. "Человек также из близкого окружения первой пациентки. Все, у кого есть подозрение на коронавирус, находятся в краевой инфекционной больнице, в изолированных боксах. Угрозы распространения болезни от них нет", - заверил глава края.

По его информации, состояние пациентов удовлетворительное. Им оказывается вся необходимая помощь. "Круг контактов пациентов практически определен. Всего на карантине - 293 человека. У каждого уже взяты пробы. Коронавирус не выявлен", - сообщил Владимиров.

Ситуация в крае

Губернатор отметил, что в регионе на контроль берут каждого, кто возвращается из-за границы - они должны обязательно провести 14 дней в режиме самоизоляции. За нарушение предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Продолжается тестирование на коронавирус в группах риска.

"В школах края сейчас каникулы до 12 апреля. В детских садах - свободное посещение. ВУЗы, техникумы и колледжи переведены на дистанционное обучение. Такова обстановка на сегодня", - добавил Владимиров.

Он попросил жителей края сохранять спокойствие и не верить информации из недостоверных источников. "Я, как и обещал, продолжу лично информировать обо всех изменениях ситуации", - заверил губернатор.

Теги
РоссияСтавропольский крайРаспространение коронавируса нового типа
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