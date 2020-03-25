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Распространение коронавируса нового типа

В Италию прибыл 15-й борт Минобороны России с оборудованием для борьбы с коронавирусом

В настоящее время российские военные совместно с итальянскими коллегами осуществляют подготовку к перемещению специальной военной техники и оборудования в Бергамо

ПРАТИКА-ДИ-МАРЕ /Италия/, 25 марта. /ТАСС/. 15-й самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий доставил специальное имущество и средства для борьбы с коронавирусом на авиабазу ВВС Италии.

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В министерстве сообщили, что ВКС России продолжают операцию по переброске российских военных специалистов, специального оборудования и техники на авиабазу ВВС Италии.

В настоящее время российские военные совместно с итальянскими коллегами осуществляют подготовку к перемещению специальной военной техники и оборудования в Бергамо, где будут работать российские военные специалисты.

В субботу президент РФ Владимир Путин позвонил премьер-министру Италии Джузеппе Конте. Как сообщила пресс-служба Кремля, президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры. Вечером того же дня в военном ведомстве сообщили, что для переброски специалистов и оборудования на аэродроме Чкаловский по приказу министра обороны Сергея Шойгу будет сформована группировка из девяти самолетов Ил-76.

В понедельник утром в российском военном ведомстве сообщили, что транспортники перебросили в Италию около 100 российских военных вирусологов и специалистов МО РФ в области эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад для борьбы с коронавирусом.

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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