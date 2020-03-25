В Приморье создали карантинные обсерваторы для тех, кто не может устроить изоляцию дома

ВЛАДИВОСТОК, 25 марта. /ТАСС/. Власти Приморья создали в четырех крупных городах края специальные помещения-обсерваторы, где граждане, не имеющие возможности самоизолироваться дома, могут проходить карантин. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства Приморья.

Во вторник власти края сообщили о первых двух случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Приморье. Оба заболевших вернулись из заграничной поездки, они находятся в инфекционной больнице под наблюдением врачей. Приморский парламент в среду увеличил на 500 млн рублей резервный фонд правительства Приморья для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

"Олег Кожемяко [губернатор Приморья] напомнил, что приморцы, направленные на карантин, должны строго соблюдать правила. Специально для тех, у кого нет возможности находиться в самоизоляции дома, уже в четырех муниципалитетах Приморья - Владивостоке, Артеме, Находке и Уссурийске - организованы обсерваторы - изолированные помещения, где есть все необходимое для проживания", - говорится в сообщении.

По словам Кожемяко, в крае под медицинским наблюдением находятся 1,2 тыс. человек.