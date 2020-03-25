Матвиенко проинформировала Путина о ситуации с масками и антисептиками

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании в среду сообщила, что проинформировала президента РФ Владимира Путина о ситуации с дезинфицирующими средствами и защитными масками, после чего он дал жесткие поручения.

"После нашего последнего заседания в субботу и острых выступлений ряда членов Совета Федерации я проинформировала президента о ситуации с дезинфицирующими средствами. Президент незамедлительно дал жесткие поручения, отреагировал на это, ситуация сейчас уже существенно изменилась и будет изменяться дальше", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что мнение парламентариев не остается незамеченным, "президент всегда реагирует на обращения".