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Матвиенко проинформировала Путина о ситуации с масками и антисептиками

По словам председателя Совфеда, "президент незамедлительно дал жесткие поручения"
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании в среду сообщила, что проинформировала президента РФ Владимира Путина о ситуации с дезинфицирующими средствами и защитными масками, после чего он дал жесткие поручения.

"После нашего последнего заседания в субботу и острых выступлений ряда членов Совета Федерации я проинформировала президента о ситуации с дезинфицирующими средствами. Президент незамедлительно дал жесткие поручения, отреагировал на это, ситуация сейчас уже существенно изменилась и будет изменяться дальше", - сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что мнение парламентариев не остается незамеченным, "президент всегда реагирует на обращения".

 

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Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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