Единороссы открыли в регионах 40 волонтерских центров помощи россиянам из-за коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. "Единая Россия" открыла на базе региональных общественных приемных председателя партии Дмитрия Медведева 40 волонтерских центров по оказанию помощи гражданам в условиях распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба единороссов.

"Активисты "Единой России" обзвонили более 140 тыс. жителей регионов, входящих в группы риска в связи с пандемией. К открывшимся накануне 19 волонтерским центрам в регионах сегодня прибавился еще 21", - говорится в сообщении.

В частности, волонтерские центры открылись в Московской, Ростовской, Курской, Астраханской, Магаданской, Калининградской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Белгородской, Челябинской, Еврейской автономной областях, Камчатском, Забайкальском, Красноярском, Пермском краях, Республиках Ингушетия, Дагестан и Тыва, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. До конца текущей недели аналогичные центры должны заработать во всех регионах страны, добавили в пресс-службе.

На заседании бюро высшего совета "Единой России" 16 марта Медведев дал поручение региональным отделениям партии предоставить весь имеющейся ресурс в распоряжение оперативных штабов по противодействию распространению вируса, развернутых в регионах. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак и руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов 19 марта открыли в Калуге первый в стране совместный волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса.