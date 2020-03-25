Аксенов попросил туротрасль не наращивать искусственно турпоток в Крым на фоне пандемии

Об этом на ежедневном совещании по предупреждению распространения заболевания на полуострове сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что в Крыму рассчитывают на существенный прирост летнего турпотока на фоне отмены авиарейсов за рубеж. Гендиректор аэропорта Симферополя Евгений Плаксин отмечал ранее, что резко вырос объем заявок от авиакомпаний. В Крыму, по последним данным, подтверждены семь случаев заражения коронавирусом.

"На апрель месяц - никаких дополнительных рейсов. <…> Искусственно турпоток не наращиваем. Не надо сейчас переориентировать самолеты все сюда. Отельеры пусть принимают, но помнят, что один заразившийся у них ставит крест на работу на весь курортный сезон - май, июнь, июль будут сидеть на карантине вместе с сотрудниками", - сказал Аксенов.