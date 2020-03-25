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Распространение коронавируса нового типа

Аксенов попросил туротрасль не наращивать искусственно турпоток в Крым на фоне пандемии

По последним данным, в регионе подтверждены семь случаев заражения коронавирусом

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 марта. /ТАСС/. Власти Крыма попросили туристическую отрасль не увеличивать искусственно поток отдыхающих в регион на фоне распространения коронавируса.

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Об этом на ежедневном совещании по предупреждению распространения заболевания на полуострове сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее сообщалось, что в Крыму рассчитывают на существенный прирост летнего турпотока на фоне отмены авиарейсов за рубеж. Гендиректор аэропорта Симферополя Евгений Плаксин отмечал ранее, что резко вырос объем заявок от авиакомпаний. В Крыму, по последним данным, подтверждены семь случаев заражения коронавирусом.

"На апрель месяц - никаких дополнительных рейсов. <…> Искусственно турпоток не наращиваем. Не надо сейчас переориентировать самолеты все сюда. Отельеры пусть принимают, но помнят, что один заразившийся у них ставит крест на работу на весь курортный сезон - май, июнь, июль будут сидеть на карантине вместе с сотрудниками", - сказал Аксенов.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымРаспространение коронавируса нового типа
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