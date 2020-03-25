Неверов призвал Думу скорее принять законопроект об ответственности за нарушение карантина

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Единая Россия" поддерживают законопроект об усилении ответственности за нарушение норм карантина и сделают все для его оперативного принятия Госдумой, заявил в среду лидер фракции Сергей Неверов.

"Мы уже поднимали вопрос о необходимости усиления ответственности граждан за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и поддержим данный законопроект, он необходим. Сделаем все, чтобы принять его в ближайшее время", - сообщил журналистам Неверов.

Депутатский законопроект о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил был внесен в Госдуму ранее в среду. За нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, предлагается лишать свободы на срок до трех лет, если такое нарушение повлекло за собой смерть человека - до пяти лет, смерть двух и более лиц - до семи лет.

Ко второму чтению авторы инициативы хотят дополнить документ санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом.