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Распространение коронавируса нового типа

Неверов призвал Думу скорее принять законопроект об ответственности за нарушение карантина

Проект закона о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил был внесен в Госдуму ранее 25 марта

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Депутаты думской фракции "Единая Россия" поддерживают законопроект об усилении ответственности за нарушение норм карантина и сделают все для его оперативного принятия Госдумой, заявил в среду лидер фракции Сергей Неверов.

"Мы уже поднимали вопрос о необходимости усиления ответственности граждан за нарушение санитарно-эпидемиологических правил и поддержим данный законопроект, он необходим. Сделаем все, чтобы принять его в ближайшее время", - сообщил журналистам Неверов.

Депутатский законопроект о лишении свободы и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил был внесен в Госдуму ранее в среду. За нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, предлагается лишать свободы на срок до трех лет, если такое нарушение повлекло за собой смерть человека - до пяти лет, смерть двух и более лиц - до семи лет.

Ко второму чтению авторы инициативы хотят дополнить документ санкциями за распространение ложной информации о ситуации с коронавирусом.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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