Пять технологий, которые помогают странам бороться с эпидемиями

Коронавирус COVID-19, кажется, закрыл на карантин почти весь мир. Отменена большая часть массовых культурных мероприятий, перенесены на следующий год крупнейшие спортивные турниры, остановлено производство многих высокобюджетных кинофильмов. Меры по предотвращению эпидемии приняты во многих странах - в том числе и в России: закрыты многие школы и вузы, ограничено сообщение с другими государствами, сотрудников многих компаний перевели на удаленный режим работы. Для того чтобы справиться с коронавирусной инфекцией как можно быстрее, правительства все чаще прибегают к технологиям. Некоторые из них, например, активно использует Китай, чтобы затормозить распространение COVID-19. ТАСС совместно с экспертами центра "Умный город" МТС рассказывает о том, как инновации помогают бороться с пандемией в России и какие технологии могут быть внедрены в инфраструктуру российских городов уже в ближайшее время.
Тепловизоры ищут в толпе заболевших
Согласно опросам 2019 года, около 60% россиян при недомогании предпочитают не записываться на прием к врачу и подбирают себе лечение самостоятельно, а 80% даже продолжают ходить на работу. Многие просто не хотят ложиться в больницу или брать больничный - и такое отношение лишь увеличивает риски распространения коронавируса. Поэтому на вокзалах, в аэропортах и некоторых других общественных местах Москвы городские власти начали использовать камеры с тепловизорами, чтобы найти в толпе людей с первыми симптомами вирусной инфекции. "Тепловизионная камера позволяет за одну секунду определить температуру человека с точностью до 0,3 градуса: благодаря этому можно выявлять заболевших в людных местах, не создавая при этом очередей, - рассказал руководитель центра "Умный город" МТС Евгений Титов. - Мы начали оперативно поставлять такие камеры городским администрациям и бизнес-заказчикам".
Такой способ определения повышенной температуры тела у прохожих успешно практикуется и в других странах - в том числе в Китае, где и выявили первый случай заражения коронавирусом.
Видеоаналитика помогает бороться с распространением инфекций в больницах
В ходе одного исследования швейцарские ученые пришли к выводу: инфекционные заболевания в медучреждениях распространяются в основном из-за того, что сотрудники и пациенты недостаточно часто моют руки. Это серьезная проблема, ведь именно в больницах часто в результате мутаций "рождаются" бактерии, устойчивые к большинству антибиотиков.
Поэтому в одной из клиник страны установили систему, которая следит за тем, регулярно ли персонал пользуется антисептиком для рук. Раньше этим занимались "тайные гости", но они замечали нарушения правил только в 63% случаев и не могли работать круглосуточно. Данные, полученные с установленных в больнице камер, обрабатывал искусственный интеллект. Он научился не только отличать медперсонал от других людей по изображению, но и фиксировать соблюдение всех необходимых правил гигиены. Согласно результатам исследования, внедрение интернета вещей повысило точность выявления нарушений до 75%.
Искусственный интеллект прогнозирует, где может начаться эпидемия
После того как коронавирусная инфекция получила статус пандемии, многие технологические компании стали использовать свои разработки, чтобы с их помощью отследить, как по планете распространяется вирус. Например, канадская компания BlueDot при помощи искусственного интеллекта пытается предсказать, где именно в ближайшее время могут появиться новые заболевшие. У BlueDot есть предиктивная модель: в ней используются данные по распространению похожих вирусов в недавнем прошлом (например, атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом SARS, которая вспыхнула в Китае в 2002 году), а также карты распространения COVID-19 и маршруты общественного транспорта и авиарейсов.
Похожие методы применяются и в России: некоторые российские компании на основе обезличенных данных Big Data определяют города и регионы, в которые чаще всего отправляются туристы из стран с наиболее высоким процентом носителей коронавируса. Эта информация помогает создать более точную картину возможных маршрутов распространения инфекции и заранее принять меры.
Городские порталы помогают остановить панику
Как обычно и бывает в таких случаях, на эпидемию коронавируса стремительно отреагировал интернет. Но тысячами мемов все на этот раз не ограничилось: сеть наполнилась фейковыми (ненастоящими) новостями и недостоверными данными, которые, учитывая характер пандемии, могут сбить многих пользователей с толку и даже стать причиной массовой паники.
В России официальную информацию публикуют многие государственные и городские порталы, - там можно получить ответы на часто задаваемые вопросы и найти контакты для связи со специалистами. В Москве такой площадкой стал портал mos.ru, в регионах эту роль взяли на себя сервисы "Активный горожанин". "После того как система установлена, внести в нее технические изменения достаточно просто. Можно, например, оперативно создать отдельную вкладку с информацией и формой обратной связи для граждан, вернувшихся из-за границы или обнаруживших у себя тревожные симптомы. Это позволит более эффективно контролировать распространение вируса", - пояснил Евгений Титов.
Телемедицина разгружает больницы
Телемедицина - так называют комплекс технологий для удаленного обмена медицинской информацией - позволяет не только бороться с паникой, но и снижать нагрузку на больницы. Через приложения или онлайн-сервисы врачи пока не могут поставить легитимный диагноз (этот вопрос пока только обсуждается в Госдуме), зато с их помощью можно задать вопросы квалифицированному специалисту. Кроме того, телемедицинские сервисы позволяют пациентам с другими - не связанными с коронавирусом - заболеваниями снизить количество посещений врача: корректировать лечение и следить за состоянием пациентов можно удаленно. Например, МТС предлагает воспользоваться сервисом SmartMed, созданным компанией совместно с сетью клиник "Медси", где пользователей дистанционно консультируют практикующие терапевты, педиатры, пульмонологи и врачи других специальностей. Кроме того, они могут в онлайн-режиме объяснить пациентам, насколько серьезно обстоит ситуация с коронавирусом в мире, рассказать, как обезопасить себя и близких от заражения и как действовать при первых признаках недомогания.
SmartMed = Cмартмед. ПАО "МТС". АО "Группа компаний "Медси". Лиц. ЛО-86-01-003442 от 22.10.2019 г., www.smartmed.pro, www.medsi.ru
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