Пять технологий, которые помогают странам бороться с эпидемиями

Согласно опросам 2019 года, около 60% россиян при недомогании предпочитают не записываться на прием к врачу и подбирают себе лечение самостоятельно, а 80% даже продолжают ходить на работу. Многие просто не хотят ложиться в больницу или брать больничный - и такое отношение лишь увеличивает риски распространения коронавируса. Поэтому на вокзалах, в аэропортах и некоторых других общественных местах Москвы городские власти начали использовать камеры с тепловизорами, чтобы найти в толпе людей с первыми симптомами вирусной инфекции. "Тепловизионная камера позволяет за одну секунду определить температуру человека с точностью до 0,3 градуса: благодаря этому можно выявлять заболевших в людных местах, не создавая при этом очередей, - рассказал руководитель центра "Умный город" МТС Евгений Титов. - Мы начали оперативно поставлять такие камеры городским администрациям и бизнес-заказчикам".

Такой способ определения повышенной температуры тела у прохожих успешно практикуется и в других странах - в том числе в Китае, где и выявили первый случай заражения коронавирусом.