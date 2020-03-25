Минобрнауки намерено перенести до 17 мая проведение вузовских олимпиад для школьников

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минобрнауки планирует перенести дату проведения вузами очных олимпиад для школьников до 17 мая, сообщил в среду министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на заседании рабочей группы по организации образовательного процесса в вузах в условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в РФ.

По его словам, согласно приказу Минобрнауки, олимпиады школьников, организованные вузами, должны были пройти до 1 апреля текущего года в очном формате, однако в связи со сложившейся ситуацией с коронавирусом, эту дату министерство планирует перенести.

"Приказ готовится, и мы планируем отсрочить проведение такого мероприятия до 17 мая. Пока базовый сценарий такой, решение не принято… но мне кажется достаточно очевидным, что не предпринимать решения в этих условиях мы не можем", - сказал Фальков.

Он призвал ректоров и представителей университетов высказать свою позицию по этому вопросу. "Коллеги, жду от вас обратной связи, и отсутствие таковой я рассматриваю как оценку того, что решение, которое принимается, оно для вас приемлемо, вы не видите рисков для себя, соответственно система в общем способна двигаться вперед дальше", - добавил министр.

Ранее Минпросвещения уже изменило порядок проведения финала Всероссийских предметных олимпиад школьников: заключительный этап будет проведен после 12 мая. Участие и победа во всероссийских олимпиадах, равно как и в вузовских, дает выпускникам школ право на определенные преференции при поступлении в университеты.