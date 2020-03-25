МИД России опубликовал список вывозных рейсов для россиян

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. МИД РФ опубликовал во вторник перечень рейсов, которыми будут вывозиться российские граждане, оказавшиеся в затруднительном положении за рубежом. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства, размещенном в среду в Facebook .

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В перечень входят рейсы из Аргентины, Бельгии, Бразилии, Вьетнама, Доминиканы, Египта, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Канады, Лаоса, Нидерландов, Португалии, США, Таджикистана, Туркменистана, Турции, Узбекистана, Филиппин и Эфиопии.

"Данный перечень не является всеобъемлющим, обновляется в оперативном режиме по мере поступления новых данных", - добавили в МИД РФ.

"Убедительная просьба проверять информацию по выезду из каждой страны на официальных ресурсах, таких как официальные сайты авиакомпаний, сайты и аккаунты российских посольств и генеральных консульств в социальных сетях, а также интернет-ресурсы Министерства транспорта России и Росавиации", - указали в министерстве.