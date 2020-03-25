В Ростовской области подтвердили первый случай заражения коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 марта. /ТАСС/. Первый подтвержденный случай коронавируса в Ростовской области выявили у женщины, прилетевшей из Таиланда, ее состояние оценивается как удовлетворительное, высокой температуры у нее нет. Об этом в среду сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В среду на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о первом подтвержденном случае заражения новой коронавирусной инфекцией на территории Ростовской области.

"Пациентка с коронавирусом вернулась 21 марта из Таиланда с признаками болезни и была доставлена в инфекционный бокс, где и находилась все это время. Биоматериал пациентки был направлен в референс-центр "Вектор" для подтверждения диагноза. И только что получено подтверждение референс-центра. Специалисты проинформиромировали меня, что состояние пациентки удовлетворительное, температура 36,6 градуса", - приводятся в сообщении пресс-службы слова губернатора.

Голубев уточнил, что женщина будет находиться в инфекционном боксе 14 дней с момента поступления.