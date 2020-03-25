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Аэропорт Уханя откроется для грузовых и пассажирских перевозок 8 апреля

Власти Китая сняли карантин с провинции Хубэй 25 марта

ПЕКИН, 25 марта. /ТАСС/. Международный аэропорт Уханя (провинция Хубэй, Центральный Китай) возобновит работу и начнет принимать грузовые и пассажирские рейсы с 8 апреля. Об этом в среду на пресс-конференции заявил заместитель главы Управления транспортных перевозок провинции Хубэй Ван Бэньцзюй.

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"В настоящее время мы ведем переговоры с Государственным управлением гражданской авиации КНР о скорейшем восстановлении коммерческих и пассажирских перевозок в аэропортах региона, за исключением Уханя", - сказал он. "Это не касается международных направлений и рейсов в Пекин. В то же время речь идет о восстановлении международных грузовых рейсов".

"Ухань с 00:00 часов 8 апреля (19:00 мск 7 апреля) восстановит коммерческие и пассажирские авиаперевозки, за исключением международных направлений и рейсов в Пекин", - отметил он.

25 марта власти Китая сняли карантин с провинции Хубэй и отменили ограничения на перемещения населения, а также въезд и выезд из региона. Как говорилось в опубликованном во вторник заявлении Государственного комитета по делам здравоохранения региона, в административном центре провинции - Ухане ограничения будут сняты 8 апреля.

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