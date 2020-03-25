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Распространение коронавируса нового типа
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Число смертей из-за коронавируса в Иране превысило 2 тыс.

Число заразившихся новым коронавирусом за сутки превысило 2,2 тыс.

ТЕГЕРАН, 25 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом за минувшие сутки в Иране составило рекордные 2206 человек. Такие данные привел в среду глава департамента по связям с общественностью министерства здравоохранения и медицинского образования республики Киянуш Джаханпур.

"Со вчерашнего дня число новых заразившихся коронавирусом в стране составило 2206 человек. Общее количество заболеваний достигло 27 017", - цитирует его агентство Тасним. По его словам, "из-за вируса за минувшие 24 часа умерли 143 человека и суммарное количество летальных исходов составляет 2077".

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ИранРаспространение коронавируса нового типа
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