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Режим самоизоляции с 26 марта должны соблюдать 1,9 млн пожилых москвичей

Власти помогут с топливом пожилым и страдающим хроническими заболеваниями горожанам, которые самоизолируются на дачах
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Столичные власти помогут с топливом пожилым и страдающим хроническими заболеваниями москвичам, которые будут соблюдать режим самоизоляции на дачах, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, с 26 марта домашний режим из-за коронавируса обязаны соблюдать 1,9 млн горожан.

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"С завтрашнего дня 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля. Многие остались в городе, но многие собираются провести это время на даче, что очень хорошо. Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам", - написал Собянин в своем блоге.

Мэр добавил, что в столичном регионе прогнозируется теплая погода, но "пока не май месяц". Если есть потребность в топливе, граждане могут сообщить об этом по телефону горячей линии 8-495-870-45-09.

В новость были внесены изменения (13:49 мск) — добавлены подробности по тексту.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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