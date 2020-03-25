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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт призвал СМИ не передавать информацию о коронавирусе в "тревожном режиме"

Эмоциональная речь уместна для актеров, а не ведущих, считает главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Телеканалы не должны передавать последние новости о коронавирусе с тревожной интонацией, таким образом вселяя страх в свою аудиторию, сообщил в среду главный внештатный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского Зураб Кекелидзе в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

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"Сейчас, естественно, все прислушиваются к средствам массовой информации, и я не хочу отделять одни каналы от других, но речь идет о чем - нельзя все время передавать информацию в тревожном режиме. Тут некоторые выступают и говорят с такой тревогой, что буквально заражают аудиторию", - сказал Кекелидзе.

Он добавил, что если для актеров эмоциональная речь уместна, то для ведущих - нет. "Актеры пользуются этим и правильно делают, когда играют ту или иную роль, но, когда передается тревожная информация, мы же хотим, чтобы нас услышали. А люди же, к сожалению, в первую очередь слышат фон настроения, тревогу, видят с какой мимикой и напряжением говорит человек. Поэтому, когда мы говорим о той или иной ситуации, мы должны понимать, с каким темпом мы это говорим, чтобы нас поняли", - сказал эксперт.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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