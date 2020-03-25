Эксперт считает, что россияне вышли из состояния острого стресса на фоне коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Россияне вышли из состояния острого стресса, когда из-за паники скупали продукты в магазинах. Такое мнение в среду выразил в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, главный внештатный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального Медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе.

"Острая реакция на стресс продолжается 3-5 дней, одно из проявлений, что люди бегут в магазины и все скупают. Я это не осуждаю, тем более, что в магазинах все есть, но сейчас у них возникнет уже вопрос купить второй холодильник. Это такая первая редакция, а сейчас наступает период, когда мы вышли из острой реакции на стресс, и должны более рассудительно подходить", - сказал Кекелидзе.

Он также объяснил, почему на многих россиян в текущей ситуации с коронавирусом в стране не действуют слова "успокойся и переключись на что-то другое". "Переключаться не всегда получается. Если в это время мы начинаем читать какой-то сложный текст, туда мы переключиться не можем, потому что это требует большой концентрации внимания", - сказал он. При этом, по словам эксперта, если в этом время читать что-то легкое или беседовать с людьми, с которыми комфортно, то это поможет переключиться. Такое полезное общение еще называется "вентиляция эмоций".

"Мы общаемся, от этого общения получаем знания и пользу. Надо вот таким образом действовать. Или еще в ряде случаев можно заниматься физическими упражнениями, которые снимают внутреннее напряжение. Перечитать что-то интересное, музыку послушать", - заключил Кекелидзе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрированы 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.