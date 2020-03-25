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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт считает, что россияне вышли из состояния острого стресса на фоне коронавируса

Главный внештатный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе объяснил, почему на многих сейчас не действуют слова "успокойся и переключись"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Россияне вышли из состояния острого стресса, когда из-за паники скупали продукты в магазинах. Такое мнение в среду выразил в прямом эфире на портале "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, главный внештатный психиатр Минздрава России, генеральный директор Национального Медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Зураб Кекелидзе.

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"Острая реакция на стресс продолжается 3-5 дней, одно из проявлений, что люди бегут в магазины и все скупают. Я это не осуждаю, тем более, что в магазинах все есть, но сейчас у них возникнет уже вопрос купить второй холодильник. Это такая первая редакция, а сейчас наступает период, когда мы вышли из острой реакции на стресс, и должны более рассудительно подходить", - сказал Кекелидзе.

Он также объяснил, почему на многих россиян в текущей ситуации с коронавирусом в стране не действуют слова "успокойся и переключись на что-то другое". "Переключаться не всегда получается. Если в это время мы начинаем читать какой-то сложный текст, туда мы переключиться не можем, потому что это требует большой концентрации внимания", - сказал он. При этом, по словам эксперта, если в этом время читать что-то легкое или беседовать с людьми, с которыми комфортно, то это поможет переключиться. Такое полезное общение еще называется "вентиляция эмоций".

"Мы общаемся, от этого общения получаем знания и пользу. Надо вот таким образом действовать. Или еще в ряде случаев можно заниматься физическими упражнениями, которые снимают внутреннее напряжение. Перечитать что-то интересное, музыку послушать", - заключил Кекелидзе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрированы 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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