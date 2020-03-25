Единственного ребенка, заразившегося коронавирусом в Петербурге, выписали из больницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Десятилетнюю девочку, которая стала единственной несовершеннолетней пациенткой в Санкт-Петербурге, заразившейся новым коронавирусом, выписали из больницы после выздоровления. Ее заболевание проходило в легкой форме, сообщил в среду журналистам заведующий отделением Боткинской инфекционной больницы Владимир Капацына.

"Сегодня выписалась пациентка десятилетняя, она находилась вместе с мамой на лечении. Это образцово-показательная пациентка. Каждый день на входе улыбки, любое движение - всегда была взаимосвязь пациента и доктора", - сказал завотделением.

Он добавил, что девочка находилась в больнице вместе с мамой - она была госпитализирована, так как контактировала с заболевшей, но не заразилась. "У данного ребенка заболевание протекало в легкой форме, нормализация температуры, самочувствия уже наблюдалась со второго дня госпитализации. Мама была без симптомов, госпитализирована по эпидемическим показаниям, учитывая, что ребенку 10 лет, чтобы ему было проще, мы решили госпитализировать", - пояснил Капацына.

Как отметил главврач больницы Денис Гусев, на сегодняшний день в Боткинской больнице находятся 324 пациента, в их числе люди с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом. Всего в учреждении находились 25 человек с COVID-19, в среду выписали двоих человек. Сейчас в Боткинской больнице находятся 19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них 16 человек из Петербурга и трое - из Ленинградской области, детей среди них нет.

"В отделении реанимации и интенсивной терапии с подтвержденным диагнозом [COVID-19] находится один пациент, он без пневмонии, выраженный интоксикационный синдром. Чтобы наладить интенсивное наблюдение, если разовьется пневмония, как можно раньше ее выявить, мы размещаем таких пациентов в реанимационное отделение, но он не на ИВЛ", - пояснил главврач.