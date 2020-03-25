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Распространение коронавируса нового типа

Тест президента Кипра на коронавирус дал отрицательный результат

Власти страны во вторник ввели запрет на передвижение людей по острову без крайней необходимости

НИКОСИЯ, 25 марта. /ТАСС/. Лабораторные тесты на новый коронавирус, которые прошли президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и его ближайшие помощники, оказались отрицательными. Об этом в среду сообщил Кипрскому информационному агентству официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Кириякос Кушос.

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По его словам, результаты тестов самого главы государства, его помощников в президентском дворце и тех военнослужащих Национальной гвардии, которые непосредственно контактируют с президентом, поступили поздним вечером и показали, что ни у кого из указанных лиц инфекция не выявлена.

Кушос добавил, что в четверг аналогичные анализы на возможное наличие коронавируса предстоит сдать всем оставшимся сотрудникам канцелярии Анастасиадиса и всем другим гвардейцам, несущим службу в президентском дворце в Никосии. Тестирование главы островной республики и его аппарата осуществляется в качестве меры предосторожности на фоне активного распространения коронавируса на острове.

На всем Кипре к данному моменту выявлено 166 носителей нового коронавируса: 124 человека на греческом юге острова и 42 на турецком севере. Трое больных уже умерли.

С вечера во вторник кипрские власти в рамках мер по противодействию распространения коронавируса ввели запрет на передвижение людей по острову без крайней необходимости и фактически перевели страну на карантинный режим. Выходить или выезжать из дома разрешается только тем, кто отправляется на работу или в магазин, едет к врачам, в аптеку или в банк при отсутствии возможности осуществить перевод средств или платежную операцию по интернету, а также тех, кто совершает передвижение для того, чтобы оказать помощь нуждающимся.

Теги
КипрАнастасиадис, НикосРаспространение коронавируса нового типа
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