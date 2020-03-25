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Распространение коронавируса нового типа

Спецтехника со специалистами Минобороны России совершила остановку во Флоренции

Там техника прошла проверку и продолжила движение

ФЛОРЕНЦИЯ /Италия/, 25 марта. /ТАСС/. Колонна спецтехники со специалистами Минобороны России преодолела 250 км и совершила первую остановку во Флоренции. Об этом говорится в сообщении российского военного ведомства, распространенном в среду.

"Колонна специальной техники с военными специалистами Минобороны России, совершающая марш из авиабазы ВВС Италии Пратика-ди-Маре (30 километров юго-западнее города Рим, Италия) в городе Бергамо, преодолела более 250 км и совершила первую остановку в городе Флоренция", - сообщили в ведомстве.

Там техника прошла проверку и дозаправку, после чего колонна продолжила движение. Всего ей предстоит пройти около 600 км по пути в Бергамо.

"На всем пути следования российскую технику сопровождают автомобили карабинеров Италии", - уточнили в Минобороны.

По данным военного ведомства, в составе российской колонны находятся мобильный комплекс анализа и диагностики, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств и специальным оборудованием для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам, пострадавшим от коронавирусной инфекции.

Бергамо (область Ломбардия) является одним из эпицентров эпидемии, где зарегистрировано большое число инфицированных и скончавшихся. Италия была потрясена кадрами, на которых запечатлено, как гробы с погибшими вывозятся из города военными грузовиками для последующей кремации.

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ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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