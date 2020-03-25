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Распространение коронавируса нового типа

Более 1 тыс. россиян ожидают возвращения на родину из Молдавии

Ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику сообщил, что на 26 марта запланирован очередной рейс в Москву молдавской авиакомпании Fly One

КИШИНЕВ, 25 марта. /ТАСС/. Больше тысячи российских граждан обратились в посольство РФ в Кишиневе за содействием в возвращении на родину. Об этом говорится в сообщении диппредставительства, поступившем в ТАСС в среду.

"Посольство РФ в Республике Молдова продолжает работу по возвращению на родину вынужденно находящихся в республике граждан России. В посольство поступило и обработано более 1 тыс. соответствующих обращений", - отмечается в нем.

21 марта двумя самолетами "Аэрофлота" из Кишинева в Россию был вывезен 371 человек. По информации посольства, в настоящее время идет организация дополнительных рейсов, переговоры ведутся в том числе с молдавскими авиакомпаниями.

Ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику сообщил, что на 26 марта запланирован очередной рейс в Москву молдавской авиакомпании Fly One, которая получила соответствующее разрешение Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В связи с пандемией коронавируса в Молдавии было введено чрезвычайное положение, которое будет действовать до 15 мая. Республика закрыла наземную границу и приостановила авиасообщение со всеми странами. На сегодняшний день здесь подтверждено 125 случаев заражения, однако власти готовятся к сценарию, когда число больных может достичь 2 тыс.

Теги
РоссияМолдавияРаспространение коронавируса нового типа
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