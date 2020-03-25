Все сенаторы старше 70 лет не участвовали в заседании Совета Федерации

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Все 15 сенаторов старше 70 лет прислушались к рекомендациям спикера Совфеда Валентины Матвиенко и не принимали участия в пленарном заседании палаты в среду в связи с пандемией коронавируса, сообщил ТАСС глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"У нас сегодня с разрешения Валентины Ивановны не принимали участия в пленарном заседании сенаторы, которые старше 70 лет, это 15 членов Совета Федерации", - пояснил Тимченко.

Он добавил, что это, в частности, первый зампред комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева, член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель, член комитета палаты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николай Рыжков.

В понедельник руководитель пресс-службы СФ Владислав Пономаренко сообщил журналистам, что сенаторам старше 70 лет рекомендовано следить за ходом пленарного заседания 25 марта в удаленном режиме, так как они входят в "потенциальную группу риска". Данная рекомендация не относится к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и ее заместителям.