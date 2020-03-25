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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Японии превысило 2 тыс. человек

Количество летальных исходов в стране достигло 55

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Число людей, заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа круизного лайнера Diamond Princess, в среду превысило 2 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

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За прошедшие сутки был зафиксирован 91 новый случай заражения, включая 41 - в Токио. Таким образом, общее число заразившихся новым коронавирусом на территории Японии достигло 2011. Число летальных исходов достигло 55.

Ранее в среду губернатор Токио Юрико Коикэ попросила жителей столицы на предстоящих выходных не покидать свои дома без крайней необходимости из-за угрозы распространения коронавируса и в принципе воздержаться от выхода на улицу в ночное время. Губернатор также попросила местных жителей в принципе воздержаться от посещения любых массовых мероприятий - будь то на свежем воздухе или в замкнутом пространстве. При этом она добавила, что в будние дни желательно работать из дома в удаленном режиме.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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