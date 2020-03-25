Число мест для самоизоляции в учреждениях Калининградской области увеличили в два раза

Помещения предоставляются в двух детских оздоровительных лагерях, а также в социально-оздоровительном центре "Мечта", сообщили журналистам в среду в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

КАЛИНИНГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Число мест в учреждениях для самоизоляции жителей региона, которые не могут организовать карантин в домашних условиях (обсерваторах), в Калининградской области увеличено с 50 до 127. Пока в них находятся 17 человек, сообщили журналистам в среду в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"Ранее под эти цели был приспособлен лагерь "Паруса надежды" в Светлогорске (50 мест). Также койко-места (12) развернуты и в детском оздоровительном лагере "Спутник" в Неманском районе. На базе социально-оздоровительного центра "Мечта" будет организован дополнительный временный обсерватор. Центр рассчитан на 65 человек", - сообщили в штабе.

Места в обсерваторах предоставляются тем, кто выезжал за границу и не может обеспечить самоизоляцию дома, поскольку окружен родными и близкими, которые в таком случае сами будут вынуждены уйти на карантин, пояснил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, добавив, что резервные мощности развернуты на случай необходимости. Изолированные полностью обеспечены, в том числе горячим питанием. Средства для работы учреждений в условиях пандемии выделяются из резервного фонда губернатора региона.

В режиме повышенной готовности

По данным штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 25 марта в области подтверждено восемь случаев заражения COVID-19, включая тот, о котором стало известно в среду. Одна из заразившихся уже выздоровела и выписана из больницы, остальные, включая 13-летнего подростка, вернувшегося из Австрии, остаются в больнице. Их состояние стабильно и опасения медиков не вызывает, сообщил Лысков.

Всего в области на COVID-19 обследовано 2486 человек под медицинским наблюдением находятся 1340 человек, в том числе 17 в обсерваторе на базе лагеря "Паруса надежды" в курортном Светлогорске. В области действует режим повышенной готовности, все массовые мероприятия отменены.