{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Число мест для самоизоляции в учреждениях Калининградской области увеличили в два раза

В обсераваторах появилось 127 мест

КАЛИНИНГРАД, 25 марта. /ТАСС/. Число мест в учреждениях для самоизоляции жителей региона, которые не могут организовать карантин в домашних условиях (обсерваторах), в Калининградской области увеличено с 50 до 127. Пока в них находятся 17 человек, сообщили журналистам в среду в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Помещения предоставляются в двух детских оздоровительных лагерях, а также в социально-оздоровительном центре "Мечта", сообщили журналистам в среду в региональном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Ранее под эти цели был приспособлен лагерь "Паруса надежды" в Светлогорске (50 мест). Также койко-места (12) развернуты и в детском оздоровительном лагере "Спутник" в Неманском районе. На базе социально-оздоровительного центра "Мечта" будет организован дополнительный временный обсерватор. Центр рассчитан на 65 человек", - сообщили в штабе.

Места в обсерваторах предоставляются тем, кто выезжал за границу и не может обеспечить самоизоляцию дома, поскольку окружен родными и близкими, которые в таком случае сами будут вынуждены уйти на карантин, пояснил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, добавив, что резервные мощности развернуты на случай необходимости. Изолированные полностью обеспечены, в том числе горячим питанием. Средства для работы учреждений в условиях пандемии выделяются из резервного фонда губернатора региона.

В режиме повышенной готовности

По данным штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 25 марта в области подтверждено восемь случаев заражения COVID-19, включая тот, о котором стало известно в среду. Одна из заразившихся уже выздоровела и выписана из больницы, остальные, включая 13-летнего подростка, вернувшегося из Австрии, остаются в больнице. Их состояние стабильно и опасения медиков не вызывает, сообщил Лысков.

Всего в области на COVID-19 обследовано 2486 человек под медицинским наблюдением находятся 1340 человек, в том числе 17 в обсерваторе на базе лагеря "Паруса надежды" в курортном Светлогорске. В области действует режим повышенной готовности, все массовые мероприятия отменены.

Теги
РоссияКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Лайнер Costa Victoria с 85 россиянами на борту зашел в порт под Римом
В ближайшее время начнется высадка пассажиров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС