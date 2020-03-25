В Норвегии число заразившихся коронавирусом превысило 2,8 тыс.

ХЕЛЬСИНКИ, 25 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Норвегии увеличилось до 2830, за сутки зафиксировано 264 новых случая инфицирования. Об этом сообщил в среду норвежский Институт здравоохранения.

"В общей сложности 2830 человек заражены коронавирусом", - говорится в сообщении. При этом 61 человек сейчас находится в отделении интенсивной терапии.

От последствий коронавируса в стране, по данным на среду, умерли 14 человек. Первый случай заражения в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны из-за ситуации с пандемией ввело запрет на въезд в страну иностранцев, у которых нет вида на жительство, введен погранконтроль на границах внутри Шенгена. По решению властей закрыты все детсады, школы и высшие учебные заведения. На двухнедельный карантин отправляются все вернувшиеся в королевство из других государств.