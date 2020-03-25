МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Санкт-Петербургский международный культурный форум запускает онлайн-марафон - раздел "Пространство знаний", где собраны видеолекции, дискуссии и другие материалы. Об этом сообщает пресс-служба форума в среду.

"Всем, кто сегодня остается дома, ответственно относясь к своему и чужому здоровью, Санкт-Петербургский международный культурный форум предлагает подключиться к культурному онлайн-марафону. Конечно, бесплатному. На сайте форума в разделе "Пространство знаний" собрано множество увлекательных видеолекций и дискуссий с участием мировых экспертов и звезд культурной отрасли", - говорится в сообщении.

Это материалы на самые разные темы - от стрит-арта и продюсирования проектов до искусственного интеллекта в культуре и мобильного кино. "Специальный дискуссионный проект Форума Открытый лекторий "Культура 2.0" - это десятки лекций и дискуссий о технологиях в современном культурном процессе: от мобильного кино и сайнс-арта до ночного управления мегаполисами и сторителлинга", - говорится в сообщении.

Также в "Пространстве знаний" можно посмотреть все лекции проекта "Культура в революции, революция в культуре", приуроченного к 100-летнему юбилею Российской революции 1917 года. Художник Михаил Шемякин, писатель и журналист Михаил Зыгарь, кинокритик Антон Долин, историк и писатель Лев Лурье и другие размышляют о том, как революция изменила культуру.

В этом году Санкт-Петербургский международный культурный форум намечен на 12-14 ноября. Почетный статус страны-гостя получила Франция.

Санкт-Петербургский международный культурный форум, который организуют правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга, признан событием мирового уровня. В нем ежегодно участвуют тысячи экспертов в области культуры со всего мира - звезды театра, оперы и балета, выдающиеся режиссеры и музыканты, общественные деятели, представители власти и бизнеса, академического сообщества. Деловая программа форума охватывает 14 секций, каждая из которых посвящена одной из областей культурной деятельности, тематические треки, официальные мероприятия.